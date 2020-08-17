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    • 17.08.2020 12:13
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    • 17.08.2020 12:18
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    Son dakika: 'da parkta teşhircilik iddiasına meydan dayağı

    Son dakika haberi... 'da parkta oturan kadına göstererek teşhircilik yaptığı iddia edilen bir zanlıya, kadının kocası tarafından adeta meydan dayağı atıldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.Y. mahkemece şartıyla serbest bırakıldı.

    Parkta teşhircilik iddiasına meydan dayağı

    Olay, 'un Karadeniz Mahallesi Fuar Caddesi Gar Tramvay Durağı yanı Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, parkta oturan ve çocukları oynayan E.Y. (34) adlı kadının yanına yaklaşan H.Y.'nin (44) yaklaşık 4 metre mesafeden kadına göstererek teşhircilikte bulunduğu iddia edildi.

    Bu sırada parkta bulunan kadının kocası Ü.Y. (39), H.Y.'e saldırarak adeta meydan dayağı attı. Darp sonucu hastaneye kaldırılan H.Y. tedavisinin ardından Gazi ekiplerince gözaltına alındı. H.Y. kendini darp eden Ü.Y.'den de şikayetçi oldu.

    Genç kadın H.Y.'nin kendisine teşhircilikte bulunduğunu ifade ederek şikayetçi oldu. Polis tadından ifadesi alınan Ü.Y. savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan H.Y. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

    Polisteki sorgulanması tamamlanan H.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.Y. mahkemece şartıyla serbest bırakıldı.

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