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    • Yaşam
    • 16.08.2020 11:49
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    • 16.08.2020 11:49
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    Son dakika: 'teki / operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

    Gelen son dakika haberine göre, 'te / operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

    Gazianptep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı

    Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, /'ya yönelik soruşturma kapsamında, önceki gün kent merkezinde da örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Öte yandan, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan gözaltına alınan A.K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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