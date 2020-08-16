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    • 16.08.2020 11:44
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    ’daki araç olayı aydınlandı! 19 yaşındaki şüpheli...

    ’da bir aracı kundaklayan şüphelinin 19 yaşındaki bir genç olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınması ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

    Gaziosmanpaşa’daki araç kundaklama olayı aydınlandı! 19 yaşındaki şüpheli...

    Geçtiğimiz günlerde ilçesi Pazariçi 'nde bir aracın kundaklanması neticesinde meydana gelen "Mala Zarar Verme" konusu ile ilgili Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, olay yerinden kaçarken 1 adet ve 1 adet düşüren şüphelinin olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde Burak Can M. (19) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

    Şüpheli şahıs 14 Ağustos tarihinde Büyükçekmece İlçesi Ekinoba Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs olay yerinde düşürülen şarjörün kendisine ait olduğunu beyan ederek düşürülen şarjörün takılı olduğu tabancayı görevlilere teslim etti.

    Konu ile ilgili yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sabah/ Sema Alim Dalgıç

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