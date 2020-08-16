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    • Yaşam
    • 16.08.2020 Gazete
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    'de kas hastası bebek, online fizik tedavi ile hayata tutunuyor

    'de Manolya ve çiftinin 3 yaşındaki çocukları 'a rutin yapılan aşı sonrası kas hastası olduğu belirlendi. Küçük çocuk, fizik tedavi sonrasında ilk adımlarını attı. Çınar'ın, Coronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan tedavisi üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen online rehabilitasyon ile devam ediyor.

    Hayat online
    İzmir'de Manolya ve Kıvanç Alay çiftinin 3 yaşındaki çocukları Çınar'a rutin yapılan aşı sonrası kas hastası olduğu belirlendi. Küçük çocuk, fizik tedavi sonrasında ilk adımlarını attı.



    'ın, Coronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan tedavisi üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen online rehabilitasyon ile devam ediyor.



    Üniversite öğrencileri, Çınar'ı çok seviyor. Online rehabilitasyon verimli geçiyor.

    Haberler Yaşam İzmir'de kas hastası Çınar bebek, online fizik tedavi ile hayata tutunuyor
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