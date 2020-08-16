İzmir'de Manolya ve Kıvanç Alay çiftinin 3 yaşındaki çocukları Çınar'a rutin yapılan aşı sonrası kas hastası olduğu belirlendi. Küçük çocuk, fizik tedavi sonrasında ilk adımlarını attı.
Çınar'ın, Coronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan tedavisi üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen online rehabilitasyon ile devam ediyor.
Üniversite öğrencileri, Çınar'ı çok seviyor. Online rehabilitasyon verimli geçiyor.
Çınar'ın, Coronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan tedavisi üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen online rehabilitasyon ile devam ediyor.
Üniversite öğrencileri, Çınar'ı çok seviyor. Online rehabilitasyon verimli geçiyor.