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    • 16.08.2020 07:22
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    • 16.08.2020 07:23
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    | Meteoroloji'den o illere uyarı! Hava sıcaklıkları bir anda düşecek | hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, ve ’un iç kesimleri, Rize, , Kars, , ve çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ağustos ayı başından beri etkisini arttıran hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında olacak. Peki ’da hava nasıl olacak? İşte, Pazar il il tahminleri ve MGM hava durumu raporu.

    Pazar gününe ait hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu.

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, Trakya'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 19°C, 33°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL 22°C, 28°C
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ 19°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ 21°C, 30°C
    Az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 23°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 13°C, 28°C
    Az bulutlu

    MANİSA 21°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 22°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 21°C, 35°C
    Az bulutlu

    ANTALYA 25°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR 19°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 24°C, 33°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bugün zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 15°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 13°C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 17°C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS 9°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 10°C, 25°C
    Az bulutlu

    DÜZCE 12°C, 28°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU 9°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 16°C, 25°C
    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 14°C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 19°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bugün öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 19°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 21°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bugün öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bugün bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 10°C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    KARS 8°C, 25°C
    Parçalı, bugün zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 17°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 14°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 22°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 24°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 24°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illere uyarı! Hava sıcaklıkları bir anda düşecek | 16 Ağustos hava durumu
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