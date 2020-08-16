BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Az bulutlu

DÜZCE 12°C, 28°C

Az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bugün öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bugün öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı