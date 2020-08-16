Pazar gününe ait hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 28°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 30°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 28°C
Az bulutlu
MANİSA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, bugün zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 25°C
Az bulutlu
DÜZCE 12°C, 28°C
Az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bugün öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bugün öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bugün bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KARS 8°C, 25°C
Parçalı, bugün zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık