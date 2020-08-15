Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.08.2020 08:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.08.2020 08:22
    ABONE OL

    Son dakika: Çinli kadın inin sırrı çözüldü

    Son dakika haberine göre, ’da bir süre takip edilen ’nun, zorla bir valize sokulup aracın bagajına kilitlendiği belirlendi. Yolda ölen talihsiz kadının ’te gömüldüğü ortaya çıktı.

    Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü

    'da kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 31 yaşındaki 'nun ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma sonucunda in sırları çözüldü

    İddianameye göre olay şöyle gelişti: Yunuscan Türkistanlı'nın idaresinde olan ve içinde Hüseyin Ahmed ve Abduvahap Abdurrahman'ın da bulunduğu aracın, Çinli kadının aracına 'de arkadan çarptığı, böylelikle Lisha Yu'nun aracının durmasının sağlandığı, ardından Yu'yu zorla kendi araçlarına soktuğu belirlendi.

    Bu arada Abdurrahman'ın Yu'nun ağzını kapattığı, Ahmed'in de Çinli kadının aracını ortadan kaldırmak için olay yerinde kaldığı anlaşıldı. Bağıran kadının ellerini arkadan bağlayan, sonra da valize koyarak bagaja sokan şüphelilerin, Doğu Türkistanlı doktor Abdulgaffar Tamuygur'un Söğüt'teki çiftliğine gitmeye karar verdikleri belirlendi.



    Sabaha doğru Abdurrahman'ın Lisha Yu'yu kontrol ettiğinde nefes almadığını ve ölmüş olduğunu gördüğü tespit edildi. Cesedi, çiftlikte 1.5 metrelik çukur kazıp gömdüğü belirlenen şüpheliler, ilerleyen günlerde Ağır Ceza'da yargılanacak.

    SABAH

    Haberler Yaşam Son dakika: Çinli kadın cinayetinin sırrı çözüldü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri