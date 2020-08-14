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    • 15.08.2020 06:43
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 15 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve kıyıları, Artvin çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçeleri akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 15 Ağustos il il tahminleri...

    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 35°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 30°C
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 31°C
    Az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 28°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 37°C
    Az bulutlu



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 33°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 35°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    SİVAS °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 27°C
    Az bulutlu

    DÜZCE °C, 29°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 26°C
    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı


    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 31°C
    Az bulutlu

    VAN °C, 25°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 15 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?
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