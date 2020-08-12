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    • Yaşam
    • 12.08.2020 Gazete
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    Yazın yıldızı:

    İster desenli ister düz, ister midi ister mini, bu tek parça ler kesinlikle rahat bir şıklık sunuyor. Pamuklu ve keten kumaşlar sıcak günler için ideal.

    Yazın yıldızı: Gömlek elbise

    İster desenli ister düz, ister midi ister mini, bu tek parça ler kesinlikle rahat bir şıklık sunuyor. Pamuklu ve keten kumaşlar sıcak günler için ideal.


    Gömlek elbise, ZARA, 229,95 TL

    Çizgili, DEFACTO, 89,99 TL

    Etnik desenli, MUDO, 159,99 TL

    Bebe yakalı, STRADIVARIUS, 199,95 TL

    Fıstolu, LCW, 129,99 TL

    Bel detaylı, BERSHKA, 249,95 TL

    Keten, MANGO, 119,99 TL

    HANGİ AYAKKABI
    Gömlek elbiselerinizin altına giyeceğiniz ayakkabıyla onu bir anda şık veya spor hale getirmenız mümkün.

    Terlik, ALDO, 349,50 TL

    Spor, SKECHERS, 311,35 TL

    Sandalet, H&M, 129 TL

    GÜNÜN YILDIZLARI
    Ayak bakımınızı asla ihmal etmeyin.

    Maske, SUPERDRUG/ WATSONS, 8,99 TL

    Peeling, YVES ROCHER, 44,90 TL

    Krem, SİNOZ, 44 TL

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ

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