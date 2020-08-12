Yazın yıldızı: Gömlek elbise

İster desenli ister düz, ister midi ister mini, bu tek parça gömlek elbiseler kesinlikle rahat bir şıklık sunuyor. Pamuklu ve keten kumaşlar sıcak günler için ideal.



Gömlek elbise, ZARA, 229,95 TL

Çizgili, DEFACTO, 89,99 TL

Etnik desenli, MUDO, 159,99 TL

Bebe yakalı, STRADIVARIUS, 199,95 TL

Fıstolu, LCW, 129,99 TL

Bel detaylı, BERSHKA, 249,95 TL

Keten, MANGO, 119,99 TL

HANGİ AYAKKABI

Gömlek elbiselerinizin altına giyeceğiniz ayakkabıyla onu bir anda şık veya spor hale getirmenız mümkün.

Terlik, ALDO, 349,50 TL

Spor, SKECHERS, 311,35 TL

Sandalet, H&M, 129 TL

GÜNÜN YILDIZLARI

Ayak bakımınızı asla ihmal etmeyin.

Maske, SUPERDRUG/ WATSONS, 8,99 TL

Peeling, YVES ROCHER, 44,90 TL

Krem, SİNOZ, 44 TL

AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ