Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde 3 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işledikleri bilgisine ulaştı.

Çamlıdere ilçesi Yediören Mahallesi'ne bağlı Kurt Yaylası'ndaki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Zanlılar E.G. ve M.G. ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada, 2 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 4 fişek, 1 av tüfeği ve buna ait 92 fişek, 57 kök Hint keneviri ile 560 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kızılcahamam ilçesi Ciğirler Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda ise Y.A, Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalandı.

Zanlının üst aramasında paketlenmiş 4 kenevir sarımı ve ekilmeye hazır 20 gram tohum ile ormanlık alanda 78 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.