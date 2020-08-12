Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.08.2020 15:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2020 15:14
    ABONE OL

    Son dakika: te iki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

    Gelen son dakika haberine göre, 'da düzenlenen operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Başkentte uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde 3 şüphelinin imal ve ticareti suçunu işledikleri bilgisine ulaştı.

    Çamlıdere ilçesi Yediören Mahallesi'ne bağlı Kurt Yaylası'ndaki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Zanlılar E.G. ve M.G. ekiplerce gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada, 2 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 4 fişek, 1 av tüfeği ve buna ait 92 fişek, 57 kök ile 560 gram kubar esrar ele geçirildi.

    Kızılcahamam ilçesi Ciğirler Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda ise Y.A, Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalandı.

    Zanlının üst aramasında paketlenmiş 4 kenevir sarımı ve ekilmeye hazır 20 gram tohum ile ormanlık alanda 78 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Haberler Yaşam Son dakika: Başkentte iki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri