Kocaeli'de ekipleri alarma geçiren olay

Kokuyu alan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kokunun yayıldığı daireyi tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından dairenin kapısının açılmasının ardından ekipler içeriye girdi.