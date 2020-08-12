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    • 12.08.2020 12:59
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    • 12.08.2020 12:59
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    inde flaş gelişme! Katil başında bekleyip bunu söylemiş...

    'yi yasa boğan inde son dakika gelişmesi yaşandı. 'de, Başkan Yardımcısı Gamze Pala, aşkına karşılık vermediği tarafından çalıştığı öğretmenevinde vahşice öldürülmüştü. 'nca hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar ortaya çıktı. İddianamede katil Dalançınar'ın, Gamze Pala'yı öldürdükten sonra başında bekleyip "Seni çok seviyorum, başkasıyla paylaşamam" dediği ifade edildi.

    Gamze Pala cinayetinde flaş gelişme! Katil başında bekleyip...

    'nin Fındıklı ilçesinde, Başkan Yardımcısı 'yı (46) aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla keserek öldüren (37) hakkında ağırlaştırılmış cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Dalançıkar'ın ten sonra, genç kadının cesedi başında beklerken, "Seni çok seviyorum, başkasıyla paylaşamam" dediği anlatıldı.

    Olay, 15 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu. Ardından da boğazını bıçakla keserek, öldürdü.

    Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Gamze Pala'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cinayet zanlısı tutuklandı.

    İDDİANAME HAZIRLANDI

    Cezaevine koyulan Savaş Dalançıkar hakkında Rize 'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Dalançıkar hakkında, 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Rize 'ne gönderildi.

    SOSYAL MEDYADAN YAZMIŞ

    İddianamede, tutuklu şüphelinin, sosyal medya hesabından, Gamze Pala'ya olan 7 Ekim günü onlarca mesaj gönderdiği bildirildi.

    Mesajlarından birinde, "Sana olan sevgim kalbimde yaşayacak. Ebediyen üzülmek kaderimde varmış. Ben yine de seni seveceğim. Papatyam, doğum gününü tüm kalbimle kutlarım. Allah uzun ömür versin, nice doğum günleri kutlaman dileğiyle. Senin sevgin ebediyen kalbimde yaşayacak" yazdığı kaydedildi.

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