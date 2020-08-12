Çoğumuz, ilişki söz konusu olduğunda, yapmak istediğimiz şeyi yapmak yerine yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyi yapma eğilimindeyiz. Karışıklıklara saplanıp hayal gücümüzden koparız. Eşimizle yeni şeyler deneyimlemeyi çok isteriz, ancak kendimizi veya karşıdakini davet etmekten korkabiliriz. Küçük bir rahatsızlık ya da büyük bir çıkmaz, her ikisi de ilişkiyi kapatmak için katalizör olabilir. Bazen "havamda değiliz", diğer zamanlarda, bir zamanlar bizi partnerimiz için cazip kılan şeyi kaybedip kaybetmediğimizi merak ederiz. Bunları ilişkisel sorunlar olarak düşünme eğilimindeyiz. Gerçekten, bu ilişkisel bir ikilem. Bize öğretildiğinin aksine, erotizm tamamen ilişkisel değildir. İnsan hayal gücü tarafından dönüştürülen ve toplumsallaştırılan cinselliktir. Hayal gücü olay örgüsünü yaratır. Flört, özlem ve beklenti zihnimizin gözünde oynar. Burası ilişki yeteneklerimizin yaşadığı yer. Ve ilişki bir zaman makinesidir. Karmaşık geçmişlerimizin acıları ve zevkleriyle harekete geçirilir. Gelecek için umut ve olasılıklar doğurur. Kendimizi tamamen mevcut hissettiriyor. Ne demek istediğimi bilmiyor musun? Sevdiğiniz bir etkinliği düşünün. Diyelim ki futbol, tenis veya pinpon oynamayı seviyorsunuz. Geçen sefer oyununu kazandın. Bu galibiyet hakkında düşünmek, bir dahaki sefere oynayacağınız için sizi heyecanlandırır. Evde eşyalarınızı yıkarsınız. Egzersiz planlamak için takım arkadaşlarınıza mesaj atarsınız. Havayı kontrol et. Beklenti yaratan bütün bir ritüel var. Öyleyse konu ilişki olduğunda neden insanlar bulaşıkları yıkadıktan sonra sadece "ilişki yaşamak istiyor musun" demenin yeterli bir ısınma olduğunu düşünüyor gibi görünüyor? Top oynayın millet! Erotizmle uğraşmak, canlılık, canlılık ve canlılık duygusunu sürdürmemizi sağlar. Octavio Paz'ın ima ettiği gibi, erotizm bedenin şiiridir, şiirin dilin erotizmi olduğu gibi. Zor bir aşamanın ilişkiniz için bir ölüm cezası olmasına izin vermeyin.

ESTHER PEREL