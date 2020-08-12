Şerbet için taze kekik, balzamik sirke, limon suyu, toz şeker ve vanilya özütünü orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin. Hamur için tereyağını küçük kareler halinde kesip derin dondurucuda 1 saat bekletin. Su ve sirkeyi karıştırıp derin dondurucuda 25-30 dakika bekletin. Un, tuz ve toz şekeri mutfak robotunda karıştırın. Donmuş tereyağı parçalarını ekleyin. Sonra soğuyan su ve sirke karışımını da robota ekleyip çekmeye devam edin. Toparlanan hamuru streç filme sarıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. 1 adet bezeyi iki pişirme kağıdı arasına koyup açın. İçine 10-15 dilim çilek yerleştirip kenarlarını kıvırarak üzerine doğru kapatın. Daha sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizip her üzerlerinde 2-3 çorba kaşığı şerbet gezdirin. Hamurların kenarlarına çırpılmış yumurta sarısı sürün. Isıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Vanilyalı dondurma ve taze kekik ile servis yapın.

6-8 KİŞİLİK

1 KG çilek

ŞERBETİ İÇİN

8-10 dal taze kekik

2 yemek kaşığı balzamik sirke

1 adet limon, 200 gram toz şeker

Yarım çay kaşığı vanilya özütü



HAMURU İÇİN

150 gram tereyağı

1/3 su bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

240 gram un 20 gram toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz



ÜZERİ İÇİN: 1 adet yumurta sarısı

SUNUM İÇİN: Taze kekik, dondurma

EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER