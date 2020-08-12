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    • Yaşam
    • 12.08.2020 Gazete
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    Tezgah üzerindeki yemek tarifi kitabına yemek sıçratmadan ve lekelemeden iş yapmak biraz zor olabilir. Tek ihtiyacınız olan sayfanın açık kalması için bir pantolon askısı. İşte hayatınızı kolaylaştıracak ...

    Askıda yemek tarif

    Tezgah üzerindeki yemek tarifi kitabına yemek sıçratmadan ve lekelemeden iş yapmak biraz zor olabilir. Tek ihtiyacınız olan sayfanın açık kalması için bir pantolon askısı.

    MAKASI ZIMPARALA
    Dikiş     makasınız köreldiyse, keskin hale getirmenin kolay bir yolu var. Makası bilemek için kalınca bir zımpara kağıdını birkaç defa kesin. Sorun çözülecektir.

    CEVİZ AYIRMA YÖNTEMİ
    Kabukları     kırılmamış cevizlerin iyi ve çürük olanlarını ayırmak için, hepsini su dolu bir kaba koyun. Çürük olanlar suda yüzecek, iyi olanlar dibe çökecektir.

    TAHTANIZI DOĞRATMAYIN
    Doğrama     tahtalarından gelen koku ve yiyecek kalıntılarından kurtulmak çok basit. Tahtaları sofra tuzu ile ovun, 10-15 dakika bekleyin. Ardından yarım limonu tahtanın üzerinde gezdirin ve kurumaya bırakın.

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