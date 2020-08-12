Tezgah üzerindeki yemek tarifi kitabına yemek sıçratmadan ve lekelemeden iş yapmak biraz zor olabilir. Tek ihtiyacınız olan sayfanın açık kalması için bir pantolon askısı.

MAKASI ZIMPARALA

Dikiş makasınız köreldiyse, keskin hale getirmenin kolay bir yolu var. Makası bilemek için kalınca bir zımpara kağıdını birkaç defa kesin. Sorun çözülecektir.

CEVİZ AYIRMA YÖNTEMİ

Kabukları kırılmamış cevizlerin iyi ve çürük olanlarını ayırmak için, hepsini su dolu bir kaba koyun. Çürük olanlar suda yüzecek, iyi olanlar dibe çökecektir.

TAHTANIZI DOĞRATMAYIN

Doğrama tahtalarından gelen koku ve yiyecek kalıntılarından kurtulmak çok basit. Tahtaları sofra tuzu ile ovun, 10-15 dakika bekleyin. Ardından yarım limonu tahtanın üzerinde gezdirin ve kurumaya bırakın.