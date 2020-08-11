Günlük burç yorumları

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 11 Ağustos 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Duygusal yüklerinizden arındığınız sürece başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. İyi hissettiğiniz sürece başka insanlara da faydalı olabileceğinizin farkındasınız.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Karakteristik özelliklerinizin güçlü olması ile beraber çevrenizdekilerden de aynı dostluğu istiyor ancak çoğu zaman bulamayabiliyorsunuz.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Çevrenize yardım yapmadan önce yatırımınızı kendinize yapmayı tercih ediyorsunuz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekmekte.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Aşk konusunda partnerinizin rahat etmesini engelleyebilirsiniz. İki kişilik bir oluşumun içerisinde olduğunuzu hatırlayarak hareket etmek ilişkiye sağlık getirecektir.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Duygusallığınızı ve gerçek düşüncelerinizi karşı cinse göstererek dürüstlükten yana olduğunuz taktirde kazanacağınız bir gündesiniz.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
Bazı konularda liderliği elden bırakmayı tercih ettiğiniz taktirde oldukça rahat edebilirsiniz. Bu içinize kapanmanıza vesile olmasın.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
Açılamadığınız karşı cins varsa duygularınızı zekanızla harmanlayarak ilginizi belli edebilirsiniz. Böylelikle risk almadan bir şeyleri açığa kavuşturma fırsatınız olur.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Güvenceye ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasına çok önem verebilirsiniz. Özellikle yeni bir iş görüşmesi içerisindeyseniz bu noktada bir karar verebilirsiniz.
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
Aşk konusunda ve hayatınızın diğer alanlarında daha çok eğlenceye yönelmek ve sorumluluklarınızdan bir nebze olsun uzaklaşmak isteyebilirsiniz.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Kendiniz için en iyi olana titizlikle yönelebilirsiniz. Potansiyelinizin altında olan yerlerle çalışmamayı ve seçici olmayı da tercih edebilirsiniz.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Bugünlerde size yeni bir yer görmek ya da farklı bir şeyi keşfetmek çok iyi gelebilir. Enerjinizin yakın olduğu kişilerle bir arada bulunmaya özen gösterin.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Araştırmacı yönünüz bilgi alma isteğinizin artması size oldukça iyi gelebilir. Sosyalleşmek için en uygun dönemdesiniz. Sağlık konusunda endişe edecek bir durum yok.