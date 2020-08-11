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    – 11 Ağustos 2020 Salı

    Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Ağustos 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 11 Ağustos 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Duygusal yüklerinizden arındığınız sürece başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. İyi hissettiğiniz sürece başka insanlara da faydalı olabileceğinizin farkındasınız.

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Karakteristik özelliklerinizin güçlü olması ile beraber çevrenizdekilerden de aynı dostluğu istiyor ancak çoğu zaman bulamayabiliyorsunuz.

    İKİZLER

    21 Mayıs - 21 Haziran

    Çevrenize yardım yapmadan önce yatırımınızı kendinize yapmayı tercih ediyorsunuz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekmekte.

    YENGEÇ

    22 Haziran - 22 Temmuz

    Aşk konusunda partnerinizin rahat etmesini engelleyebilirsiniz. İki kişilik bir oluşumun içerisinde olduğunuzu hatırlayarak hareket etmek ilişkiye sağlık getirecektir.

    ASLAN

    23 Temmuz - 22 Ağustos

    Duygusallığınızı ve gerçek düşüncelerinizi karşı cinse göstererek dürüstlükten yana olduğunuz taktirde kazanacağınız bir gündesiniz.

    BAŞAK

    23 Ağustos - 22 Eylül

    Bazı konularda liderliği elden bırakmayı tercih ettiğiniz taktirde oldukça rahat edebilirsiniz. Bu içinize kapanmanıza vesile olmasın.

    TERAZİ

    23 Eylül - 22 Ekim

    Açılamadığınız karşı cins varsa duygularınızı zekanızla harmanlayarak ilginizi belli edebilirsiniz. Böylelikle risk almadan bir şeyleri açığa kavuşturma fırsatınız olur.

    AKREP

    23 Ekim - 21 Kasım

    Güvenceye ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasına çok önem verebilirsiniz. Özellikle yeni bir iş görüşmesi içerisindeyseniz bu noktada bir karar verebilirsiniz.

    YAY

    22 Kasım - 21 Aralık

    Aşk konusunda ve hayatınızın diğer alanlarında daha çok eğlenceye yönelmek ve sorumluluklarınızdan bir nebze olsun uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

    OĞLAK

    22 Aralık - 19 Ocak

    Kendiniz için en iyi olana titizlikle yönelebilirsiniz. Potansiyelinizin altında olan yerlerle çalışmamayı ve seçici olmayı da tercih edebilirsiniz.

    KOVA

    20 Ocak - 18 Şubat

    Bugünlerde size yeni bir yer görmek ya da farklı bir şeyi keşfetmek çok iyi gelebilir. Enerjinizin yakın olduğu kişilerle bir arada bulunmaya özen gösterin.

    BALIK

    19 Şubat - 20 Mart

    Araştırmacı yönünüz bilgi alma isteğinizin artması size oldukça iyi gelebilir. Sosyalleşmek için en uygun dönemdesiniz. Sağlık konusunda endişe edecek bir durum yok.

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