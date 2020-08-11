Günlük burç yorumları

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 11 Ağustos 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

21 Mart - 19 Nisan

Duygusal yüklerinizden arındığınız sürece başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. İyi hissettiğiniz sürece başka insanlara da faydalı olabileceğinizin farkındasınız.

BOĞA

20 Nisan - 20 Mayıs

Karakteristik özelliklerinizin güçlü olması ile beraber çevrenizdekilerden de aynı dostluğu istiyor ancak çoğu zaman bulamayabiliyorsunuz.

İKİZLER

21 Mayıs - 21 Haziran

Çevrenize yardım yapmadan önce yatırımınızı kendinize yapmayı tercih ediyorsunuz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekmekte.

YENGEÇ

22 Haziran - 22 Temmuz

Aşk konusunda partnerinizin rahat etmesini engelleyebilirsiniz. İki kişilik bir oluşumun içerisinde olduğunuzu hatırlayarak hareket etmek ilişkiye sağlık getirecektir.

ASLAN

23 Temmuz - 22 Ağustos

Duygusallığınızı ve gerçek düşüncelerinizi karşı cinse göstererek dürüstlükten yana olduğunuz taktirde kazanacağınız bir gündesiniz.

BAŞAK

23 Ağustos - 22 Eylül

Bazı konularda liderliği elden bırakmayı tercih ettiğiniz taktirde oldukça rahat edebilirsiniz. Bu içinize kapanmanıza vesile olmasın.

TERAZİ

23 Eylül - 22 Ekim

Açılamadığınız karşı cins varsa duygularınızı zekanızla harmanlayarak ilginizi belli edebilirsiniz. Böylelikle risk almadan bir şeyleri açığa kavuşturma fırsatınız olur.

AKREP

23 Ekim - 21 Kasım

Güvenceye ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasına çok önem verebilirsiniz. Özellikle yeni bir iş görüşmesi içerisindeyseniz bu noktada bir karar verebilirsiniz.

YAY

22 Kasım - 21 Aralık

Aşk konusunda ve hayatınızın diğer alanlarında daha çok eğlenceye yönelmek ve sorumluluklarınızdan bir nebze olsun uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK

22 Aralık - 19 Ocak

Kendiniz için en iyi olana titizlikle yönelebilirsiniz. Potansiyelinizin altında olan yerlerle çalışmamayı ve seçici olmayı da tercih edebilirsiniz.

KOVA

20 Ocak - 18 Şubat

Bugünlerde size yeni bir yer görmek ya da farklı bir şeyi keşfetmek çok iyi gelebilir. Enerjinizin yakın olduğu kişilerle bir arada bulunmaya özen gösterin.

BALIK

19 Şubat - 20 Mart

Araştırmacı yönünüz bilgi alma isteğinizin artması size oldukça iyi gelebilir. Sosyalleşmek için en uygun dönemdesiniz. Sağlık konusunda endişe edecek bir durum yok.