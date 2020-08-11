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    • 11.08.2020 08:31
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    • 11.08.2020 08:31
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    Son dakika: 'ta feci : Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

    Son dakika haberine göre, 'ta, elektrik direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Selami Öner hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Öner'in cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda çıkarılarak morguna kaldırıldı.

    Tokat'ta feci kaza: İkiye bölündü!

    'ta aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücü Selami Öner (38) yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan Öner'in cansız bedeni, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla çıkarılabildi.



    , saat 02.00 sıralarında Derbent Mahallesin'de meydana geldi. Selami Öner yönetimindeki 60 VB 376 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Selami Öner yaşamını yitirdi.
    Araçta sıkışan Öner'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmayla çıkarılarak otopsi için 'nin morguna kaldırıldı.

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