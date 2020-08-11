Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.08.2020 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2020 08:32
    ABONE OL

    : 'de etil alkol u! 1 kişi gözaltına alındı

    haberine göre 'de polisin düzenlediği da üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 1 litrelik 600 şişe etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

    İnanılır gibi değil! Hepsi otomobilden çıktı

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üretip, piyasaya sürmeye çalışan şüpheliye ait aracı kent merkezinde durdurdu.



    Araçta yapılan aramada, 1 litrelik 600 şişe içki yapımında kullanılan etil alkol, 350 aroma kiti ele geçirildi.



    Şüpheli gözaltına alındı.

    Haberler Yaşam Son dakika: Eskişehir'de etil alkol operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri