İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip, piyasaya sürmeye çalışan şüpheliye ait aracı kent merkezinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1 litrelik 600 şişe içki yapımında kullanılan etil alkol, 350 aroma kiti ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son dakika: Eskişehir'de etil alkol operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 1 litrelik 600 şişe etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip, piyasaya sürmeye çalışan şüpheliye ait aracı kent merkezinde durdurdu.