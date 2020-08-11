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    • Yaşam
    • 11.08.2020 Gazete
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    Damla sesine son |

    Lavabo musluğunuzun su damlatması çok sinir bozucudur. Tamirciyi beklerken insanı çıldırtan su damlama sesinden kurtulmak istiyorsanız musluk başına bir yün ip bağlayın. Sorun çözülür... İşte hayatınızı kolaylaştıracak ...

    Damla sesine son

    İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...


    DAMLA SESİNE SON!
    LAVABO     musluğunuzun su damlatması çok sinir bozucudur. Tamirciyi beklerken insanı çıldırtan su damlama sesinden kurtulmak istiyorsanız musluk başına bir yün ip bağlayın. Sorun çözülür

    LİMONU MAŞA İLE TUT
    Limon     sıkmanız gerekli olan sıkacağınız yoksa, hiç sıkıntı yapmayın. Evinizde mutlaka kızartma maşası vardır. Limonu maşa ile sıkıp suyunu bolca çıkarabilirsiniz.


    FISTIK GİBİ BİR ÖNERİ!
    FISTIK yemek oldukça zevklidir. Ancak kabuklarını açarken tırnaklarınız tahriş olabilir. Bunu önlemenin yolu çok kolay... Fıstığı, başka bir kabuk yardımıyla açabilirsiniz...

    BÖCEKSAVAR PATATES!
    Sinek     ya da böcek ısırmaları sonucu kaşıntı ızdırabına doğal yolla son verebilirsiniz... O bölgeye kesilmiş yarım çiğ patatesi bastırın, acınız sona erecektir.
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