Damla sesine son

LİMONU MAŞA İLE TUT

Limon sıkmanız gerekli olan sıkacağınız yoksa, hiç sıkıntı yapmayın. Evinizde mutlaka kızartma maşası vardır. Limonu maşa ile sıkıp suyunu bolca çıkarabilirsiniz.



FISTIK GİBİ BİR ÖNERİ!

FISTIK yemek oldukça zevklidir. Ancak kabuklarını açarken tırnaklarınız tahriş olabilir. Bunu önlemenin yolu çok kolay... Fıstığı, başka bir kabuk yardımıyla açabilirsiniz...

BÖCEKSAVAR PATATES!

Sinek ya da böcek ısırmaları sonucu kaşıntı ızdırabına doğal yolla son verebilirsiniz... O bölgeye kesilmiş yarım çiğ patatesi bastırın, acınız sona erecektir.