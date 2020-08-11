Beach'te dayak iddiası ortalığı karıştırdı. Taraflar birbirini suçladı. Olay 6 Ağustos'ta Balıkesir Ayvalık'ta yaşandı. Açelya Nisa Çelik (21) annesi Lili Darçiya ve 2 arkadaşı ile plaja gitti. Mekan sahibi ve çalışanlarla tartıştı. Burnu kırılan Çelik, darp raporu alıp, şikayetçi oldu.
İşletme sahibi Mukaddes Altunbaş (37) ise saldırıya uğradığını belirterek şunları söyledi: "İçkiyi beğenmediklerini söylediler. Dibinde çok az kalmış içkiyi bana içirmeye çalıştılar. Son bardağı fırlattılar. Yaralandım. Darp raporumu alıp şikayetçi oldum."
Garson Elif Çakıroğlu (21), "Çok alkollülerdi. Burnunun kırıldığını iddia eden kız, Mukaddes Hanım ve bana tekmeler atmaya başladı. Jandarmayı aradık"dedi.