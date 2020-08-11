Beach'te dayak iddiası ortalığı karıştırdı. Taraflar birbirini suçladı. Olay 6 Ağustos'ta Balıkesir Ayvalık'ta yaşandı. Açelya Nisa Çelik (21) annesi Lili Darçiya ve 2 arkadaşı ile plaja gitti. Mekan sahibi ve çalışanlarla tartıştı. Burnu kırılan Çelik, darp raporu alıp, şikayetçi oldu.