İstanbul Beşiktaş'tan arkadaşı ile birlikte taksiye binerek evine gitmek isteyen genç kadın, arkadaşını yolda indirdikten sonra taksici ile yalnız kaldı. Bu sırada taksici tarafından çirkin sözlerle taciz edilen genç kadın, şüpheli taksici tarafından cinsel saldırıya uğradı. Alkollü olduğu için kendisini savunamayan müşteki, olay sonrası şüpheliyi şikayet etti. Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi.

ARKADAŞI İLE BİRLİKTE BİNDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 24 yaşındaki müşteki N.S.O.'nun 4 Haziran günü alkol aldığı ve arkadaşı ile birlikte 53 yaşındaki şüpheli taksici Edip D.'nin 34 TJC ... plakalı taksisine bindiği kaydedildi.

KARANLIK BİR YOKUŞA PARK ETTİ

Arkadaşını yolda bıraktıktan sonra araç içerisinde müşteki ile taksicinin yalnız kaldığı, şüphelinin "Çok güzelsin. Seninle birlikte olmak istiyorum. Birlikte bir şeyler yapalım" şeklinde konuşmaya başladığı ve bir süre sonra şüphelinin aracı karanlık bir yokuşa park ettiği ifade edildi.

Edip D.'nin şoför koltuğundan inerek arka koltuğa müştekinin yanına gittiği, şüphelinin tekliflerini müştekinin kabul etmediği ve şüphelinin cinsel bir teklifte bulunarak "O zaman seni evine bırakırım" dediği, şüphelinin alkolün etkisiyle beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan müştekinin kafasını sertçe çekerek cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Şüphelinin müştekiyi cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bıraktığı, N.S.O.'nun bu olaydan sonra şikâyetçi olduğu ifade edildi.

Şüpheli Edip D. alınan savunmasında, olay günü müştekinin bir arkadaşıyla taksisine bindiklerini, yolda müştekinin arkadaşını indirdiğini, müştekiyle araç içerisinde yalnız kaldıkları sırada müştekinin kendisiyle birlikte olmak istediğini, herhangi bir zorlamada bulunmadığını iddia etti.

"İŞLEK BİR CADDEDE ARAÇTAN İNDİREBİLİRDİ"

Savcılıkça, şüpheli savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, şüphelinin bu tür davranışlarda bulunan müştekiyi herhangi bir işlek caddede indirebilecek olmasına rağmen indirmeyerek aracı ıssız bir mevkiide durdurmasının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Ayrıca müştekinin aşırı alkollü olması nedeniyle beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin kabul edildiği, kendi içerisinde tutarlı müşteki anlatımlarına itibar edildiği kaydedildi.

TUTUKLANDI, AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Gözaltına alınması ardından 6 Haziran günü tutuklanan şüpheli Edip D. hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH