Günlük burç yorumları – 10 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 10 Ağustos 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.
BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz.
Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz.
Sistemli olmanız tepki alabilir.
İKİZLER: ÖZGÜRLÜK sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız.
Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.
YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olayla haşır neşir olacaksınız.
Para kazanma konusunda detaylar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.
ASLAN: SİZ doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.
BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize disiplin getireceksiniz.
Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.
TERAZİ: AİLENİZE olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Onların düşüncelerinden etkilenmiyorsunuz. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken, partnerinizle özgürce gezebilirsiniz.
AKREP: AY'IN konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor.
Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek. Bugün, büyüklerinizin etkisinde kalacaksınız.
YAY: MADDİ konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak.
OĞLAK: MADDİ konular sınırlarınızı zorluyor.
Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her şeyde menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.
KOVA: ÖZGÜR hareket etmek isteyebilirsiniz.
Emir almak canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.
BALIK: PARTNERİNİZİN size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.