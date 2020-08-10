Günlük burç yorumları – 10 Ağustos 2020 Pazartesi





ASLAN: SİZ doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.



BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize disiplin getireceksiniz.

Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.