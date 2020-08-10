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    Günlük burç yorumları – 10 Ağustos 2020 Pazartesi

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Ağustos 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 10 Ağustos 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.



    BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz.
    Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz.
    Sistemli olmanız tepki alabilir.



    İKİZLER: ÖZGÜRLÜK sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız.
    Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.

    YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olayla haşır neşir olacaksınız.
    Para kazanma konusunda detaylar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.



    ASLAN: SİZ doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.


    BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize disiplin getireceksiniz.
    Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.



    TERAZİ: AİLENİZE olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Onların düşüncelerinden etkilenmiyorsunuz. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken, partnerinizle özgürce gezebilirsiniz.



    AKREP: AY'IN konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor.
    Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek. Bugün, büyüklerinizin etkisinde kalacaksınız.

    YAY: MADDİ konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak.



    OĞLAK: MADDİ konular sınırlarınızı zorluyor.
    Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her şeyde menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.

    KOVA: ÖZGÜR hareket etmek isteyebilirsiniz.
    Emir almak canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

    BALIK: PARTNERİNİZİN size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.
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