Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.08.2020 10:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2020 10:18
    ABONE OL

    'de arkadaşını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

    Son dakika haberine göre 'nin Ezine ilçesinde arkadaşını kurtarmak için suya atladıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi 750 metre açıkta bulundu

    Arkadaşını kurtarmak için girmişti... Acı haber!

    'nin Ezine ilçesinde dün arkadaşını kurtarmak için denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

    Kumburun köyü sahilinde dün fotoğraf çekmek için adacığa geçmeye çalışırken denizde akıntıya kapılan 'nu (19) kurtarmak amacıyla suya atlayan arkadaşı 'yı (20) arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

    Komutanlığında görevli 7 dalgıç, 3 arama kurtarma botu ve helikopterin destek verdiği çalışmalarda Kaya'nın cansız bedeni, yaklaşık 750 metre açıkta bulundu.

    Kıyıya çıkarılan Kaya'nın cesedi, incelemenin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kumburun köyü sahilinde dün fotoğraf çekmek için adacığa geçmeye çalışan Aras Kadıoğlu akıntıya kapılmış, Kaan Kemal Kaya da arkadaşını kurtarmak için suya atlamıştı. Sahil güvenlik ekiplerince arama kurtarma çalışmalarında Kadıoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmış, Kaya'nın bulunması için yürütülen çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

    Haberler Yaşam Çanakkale'de arkadaşını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri