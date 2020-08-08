Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.08.2020 09:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.08.2020 09:16
    ABONE OL

    Son dakika: 'te operasyonu: 18 gözaltı

    Son dakik haberine göre, 'te düzenlenen operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

    'te düzenlenen operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda 4 kilo 656 gram uyuşturucu, 9 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri