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    • 06.08.2020 09:34
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    Son dakika: 'te operasyonu: 33 gözaltı

    Son dakika haberine göre, 'te düzenlenen operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 74 gram , 5 ruhsatsız tabanca ve 81 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

    'te düzenlenen operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

    Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 74 gram , 5 ruhsatsız tabanca ve 81 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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