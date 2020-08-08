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    • Yaşam
    • 08.08.2020 Gazete
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    sulu olsun |

    Meyve suyu içmeye meraklıysanız, size pratik bir öneri. ları sıkmadan önce bir süre soğuk suda bekletirseniz daha fazla su verirler. İşte hayatınızı kolaylaştıracak ...

    Portakal sulu olsun

    Meyve suyu içmeye meraklıysanız, size pratik bir öneri. ları sıkmadan önce bir süre soğuk suda bekletirseniz daha fazla su verirler.

    LAHANA KOKUSUNA SON
    Lahana dolması iyi olur ama yaprağını haşlarken kokusu rahatsız eder. Bir elmanın kabuğunu lahananın pişme suyuna katarsanız hem hazmı kolay olur hem de koku çabuk yok olur.

    MEYVE SALATASI TAZE KALSIN
    Meyve salatası yaptığınızda eğer servis için daha vakit varsa, meyvelerin kararmaması için üzerlerine limon dilimleri koyun. Servis ederken dilimleri alabilirsiniz.

    LEZZETLİ BALIKLAR
    Balık kızartma yağının içine kırmızı biber serperseniz bu balığa değişik bir lezzet verir. Ayrıca balığın rengi çok güzel ve parlak olur.

    İ KOLAY SOY
    Patatesleri     soymak biraz zahmetli bir iş. Bunu daha kolay yapmak için patatesi önce 10 dakika kadar sıcak suya koyar sonra soyarsanız zorlanmadığınızı göreceksiniz.

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