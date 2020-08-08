Portakal sulu olsun

Meyve suyu içmeye meraklıysanız, size pratik bir öneri. Portakalları sıkmadan önce bir süre soğuk suda bekletirseniz daha fazla su verirler.

LAHANA KOKUSUNA SON

Lahana dolması iyi olur ama yaprağını haşlarken kokusu rahatsız eder. Bir elmanın kabuğunu lahananın pişme suyuna katarsanız hem hazmı kolay olur hem de koku çabuk yok olur.

MEYVE SALATASI TAZE KALSIN

Meyve salatası yaptığınızda eğer servis için daha vakit varsa, meyvelerin kararmaması için üzerlerine limon dilimleri koyun. Servis ederken dilimleri alabilirsiniz.

LEZZETLİ BALIKLAR

Balık kızartma yağının içine kırmızı biber serperseniz bu balığa değişik bir lezzet verir. Ayrıca balığın rengi çok güzel ve parlak olur.

PATATESİ KOLAY SOY

Patatesleri soymak biraz zahmetli bir iş. Bunu daha kolay yapmak için patatesi önce 10 dakika kadar sıcak suya koyar sonra soyarsanız zorlanmadığınızı göreceksiniz.