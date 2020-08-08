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    • Yaşam
    • 08.08.2020 Gazete
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    ? İşte tarifi

    ? Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 'dan İncir uyutması tarifi... İncileri sıcak suda yaklaşık 1 saat bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra süzün ve küp doğrayıp bir tencereye alın...

    İncir uyutması nasıl yapılır?

    İncirleri sıcak suda yaklaşık 1 saat bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra süzün ve küp doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine süt ekleyip ocağa oturtun ve yumuşayana kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilya ekleyip ocaktan alın. Ilındıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirin. Kaselere aktarıp soğutun. Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyin. Yanında cevizle birlikte servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    10 adet kuru incir
    1 çay bardağı süt
    1 tatlı kaşığı tereyağı
    1/2 çay kaşığı vanilya
    Yeteri kadar sıcak su

    ÜZERİ İÇİN
    Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı

    SUNUMU İÇİN
    Ceviz içi

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

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