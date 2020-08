Dış dünyanın meseleleri evlerimizin içine girdiğinde, her zaman olduğu gibi, bağlantımızı körükler... 2020 yılı kaotik bir kasırga oldu. Uzun süreli belirsizlik. Ancak 2020, tüm ilişkinizin toplamı değildir. İlişkiniz dünyanın durumu değil. Saçma görünebilir, ancak kendimize ve ortaklarımıza şu anda kavgalarımızın çoğunun her evin her yemek masasında yaşandığını hatırlatmalıyız. Bu temelde yalnız olmadığımız anlamına gelir. Partnerimizin de, söylemeseler bile, kendisini yalnız hissettiğini bilmek bazılarımıza şaşırtıcı gelebilir. Daha zor olan, her zaman orada olan ve son birkaç ay içinde daha da kötüleşen problemlerdir. Zaten aynı çatı altında ayrı kıtalarda yaşayanlar için, bu ayrılık sadece 7/24 birbirinin üstünde yaşarken yoğunlaşmıştır. Daha önce de söyledim: kriz toplumumuz içinde ve ortaklıklarımızda var olan gerilimleri şiddetlendirir. Bu yıl, yalnızlığın yeni derinliklerini ortaya çıkardı. Özellikle sevilen bir eş olduğumuzda, ünlü bir sevgili olduğumuzda kendimizi yalnız hissetmeyiz. Sevilmek ve arzulanmak aynı değildir. Cinsel olarak reddedilmiş hissetmek, kendi türünde duygusal bir yalnızlıktır. Bir ilişkide kendimizi yalnız hissettiğimizde, evimizdeki her oda yalnızlığın sergilendiği bir sahne olur. Eşimizin bizi hala çekici bulup bulmadığını merak ettiğimizde banyo aynasında ıssızlık görüyoruz. Covid-19 riskine rağmen çocukları oyun alanına götüren ile şimdi onlar için hayali bir dünya oluşturan "eğlenceli ebeveyn" ile bağlar oluşturduğunu görüyoruz. Eşimizin hayal gücüne ve diğerleriyle oynaklık duygusuna neden bu kadar kolay erişebildiğini merak ettiğimizde yalnızlık derinliği dayanılmaz hale geliyor, ancak bizimle değil.

ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ