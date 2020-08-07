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    • 07.08.2020 22:07
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    • 07.08.2020 22:07
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    Son dakika: Şarampole devrilen araçtan acı haber geldi

    'in Anamur ilçesi karayolunda, kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ile 7 çocuğu yaralandı, eşi yaşamını yitirdi.

    Şarampole devrilen araçtan acı haber geldi

    , akşam saatlerinde Anamur ilçesi karayolu Şayvana mevkisinde meydana geldi. 'dan istikametine giden yönetimindeki 34 ZB 7284 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Tekin ile araçtaki 7 çocuğu B.T. (20), M.T. (19), B.T. (17), H.T (12), R.T. (9), A.T. (7) ve A.T (1) yaralanırken, eşi ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, talihsiz kadının cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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