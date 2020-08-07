Yolda darbettikleri genci eve kapatıp kabusu yaşattılar!

İstanbul Şişli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 22 yaşındaki genç yolda yürüdüğü sırada bir şahıs tarafından darbedilip zorla eve kilitlendi. Burada elleri bağlanan gencin telefonu kırıldı ve içerisindeki sim kartı ile kimliği çalındı. Şüphelinin elinden kaçmayı başaran genç soluğu karakolda aldı. Şikayet ardından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

KAFASINA SOPAYLA VURDU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, skandal olay şu şekilde anlatıldı: 22 yaşındaki müşteki Berkan U., sokakta yürüdüğü sırada 27 yaşındaki Cesim S. ile karşılaştı. Şüpheli bir anda müştekinin kafasına sopayla vurmaya başladı. Bu sırada kafasına darbe alan Berkan'ı zorla sokakta bulunan daireye götürdü.

SAATLERCE EVDE TUTTU



Burada müştekinin ellerini bağlayarak darp etmeye devam etti. Berkan'ın üzerine kaynar su döken şüpheli Cesim, ardından müştekinin telefonunu aldı ve içerisinde bulunan sim kartını çıkararak kırdı. Kimliğini ve sim kartını aldığı Berkan'ı saatlerce bu evde tuttu.

Gece saat 01:00 sıralarında tuvalete gitme bahanesiyle ellerini çözdüren Berkan, bir fırsatını bularak zorla tutulduğu ikametten kaçmayı başardı. Hemen polise başvuran müştekinin şikayeti ardından Cesim gözaltına alındı.

SUÇUNU İKRAR ETTİ



Şüpheli ifadesinde; müştekiyi sopa ile darp ettiğini, ellerini bağladığını, telefonunu kırdığını beyan ederek eylemlerini ikrar etti. Bir tanık da beyanında, şüphelinin müştekiyi ellerini bağlayarak üzerine kaynar su döktüğünü beyan etti.

İddianamede, alınan adli rapora da yer verildi. Raporda, müştekinin beyanlarıyla uyumlu tarif edilen yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde hafif nitelikte olduğunun mütalaa edildiği kaydedildi.

TELEFONU KIRDI, KİMLİK VE SİM KARTINI ALDI



Savcılıkça, şüphelinin sopa ile darp edip zorla zor eve soktuğu müştekinin ellerini bağlayıp darp etmeye devam ederek kaynar su döktüğü belirtildi. Müştekiyi yaralayıp kimlik ve telefon kartını yağma ettiği kaydedildi.

Sabah/ Sema Alim Dalgıç