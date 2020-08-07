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    • 07.08.2020 18:08
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    • 07.08.2020 18:08
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    'te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

    Gelen son dakika haberine göre, 'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır .

    Gaziantep'te korkunç kaza: 11 kişi yaralandı

    'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır .

    Adem Aslan idaresindeki 27 AAR 411 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 31. kilometresinde karşı yönden gelen Recep Özdemir yönetimindeki 46 AC 426 plakalı otomobille çarpıştı.

    sürücülerin de arasında olduğu iki otomobildeki 11 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

    Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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