



Aynı sokakta iş yeri olan ve olayın şokunu yaşayan Ahmet Dağ, "'Çocukları taciz eden birisi var' deyince koşup, geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan şeyler yapmış. Polisi aradım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yeryüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.