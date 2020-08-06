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    • 06.08.2020 11:03
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    • 06.08.2020 11:03
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    Son dakika: Haliç’te ceset şoku: Denizde temizlik yapan görevliler köprünün ayağında buldu

    Son dakika haberine göre, Haliç’te denizde temizlik yapan görevliler köprünün ayağında ceset buldu. İhbar üzerine deniz polisi tarafından bota alınarak karaya çıkartılan 54 yaşındaki şahsın, sabah saatlerinde ettiği öğrenildi.

    Haliç’te ceset şoku
    Olay, saat 09.30 sıralarında Haliç'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denizde temizlik yapan İSTAÇ görevlileri, köprünün ayağında hareketsiz yatan bir şahıs gördü. İhbar üzerine şahsın olduğu yere gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Komutanlığı ekipleri, şahsı bota çıkarttı. Yapılan incelemelerde sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya çıkartılan ceset, incelenmek üz ere Kurumu morguna kaldırıldı.





    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şahsın, saat 06.00 sıralarında köprüden atlayarak eden İdris Nebi Parlak (54) olduğu belirlendi.





    Haliç Amirliği, olayla ilgili inceleme başlattı.
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