ATM fareleri kıskıvrak yakalandı! Onlarca kişinin hesabını bu yöntemle boşaltmışlar





Şahısların üzerinde ve olay yerine geldikleri araçta yapılan aramada, 30 santim uzunluğunda üzerinde kamera olan 32 GB hafıza kartlı ATM kamera düzeneği, üzerinde kamera olan 32 GB hafıza kartlı ATM kamera düzeneği, 3 adet kart yerleştirme aparatı, 6 adet kart kopyalama aparatı, 18 adet farklı kişilere ait banka, market ve kredi kartı, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında gerekli işlemler başlatıldı.