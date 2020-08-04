Uzmanlardan dönüşe geçen tatilcilere jet uyarı: 14 gün izole olsunlar

Yurdum insanı, bayram tatilini fırsat bildi. Coronavirüs'ü unutup Ege ve Akdeniz sahillerine indi. Denize girip güneşlendi. Sahillerde yaşanan kalabalık ise "Eyvah" dedirtti! Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran tatilciler, dün dönüşe geçti. Yaklaşık 2 milyon turisti ağırlayan Muğla'da dönüş trafiği kilitlendi! Yollarda araç kuyruğu tam 5 kilometreydi! İstanbullular ise tatillerine devam etti.
Dün, Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk herkesi şoke etti. Ulaşımın bedava olmasını fırsat bilenler ise yine Adalar'a akın etti. Yaşanan kalabalığa sosyal medyadan "Bu ne rahatlık? Coronavirüs'ü daha atlatmadık" tepkisi geldi.
14 GÜN EVDE KALIN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayram tatilinden dönenleri uyardı: 14 gün dikkatli olmalılar. Kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabilir. Eğer koku ve tat alma duyusunda kayıp, boğaz ve baş ağrısı, ateş, öksürük olursa gecikmeden sağlık kuruluşuna başvursunlar.
ÇEŞME
Vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi. Dün Çeşme'den yine aynı görüntü geldi.
Dün, Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk herkesi şoke etti. Ulaşımın bedava olmasını fırsat bilenler ise yine Adalar'a akın etti. Yaşanan kalabalığa sosyal medyadan "Bu ne rahatlık? Coronavirüs'ü daha atlatmadık" tepkisi geldi.
14 GÜN EVDE KALIN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayram tatilinden dönenleri uyardı: 14 gün dikkatli olmalılar. Kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabilir. Eğer koku ve tat alma duyusunda kayıp, boğaz ve baş ağrısı, ateş, öksürük olursa gecikmeden sağlık kuruluşuna başvursunlar.
ÇEŞME
Vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi. Dün Çeşme'den yine aynı görüntü geldi.