Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Uzmanlardan dönüşe geçen tatilcilere jet uyarı: 14 gün izole olsunlar

    Tatilciler, dönüşe geçti! Yollarda oluşan 5 kilometrelik araç kuyruğu ise şaşkına çevirdi. Uzmanlardan jet uyarı geldi: 14 gün kendilerini izole etsinler.

    'Car'antina!
    Yurdum insanı, bayram tatilini fırsat bildi. Coronavirüs'ü unutup Ege ve Akdeniz sahillerine indi. Denize girip güneşlendi. Sahillerde yaşanan kalabalık ise "Eyvah" dedirtti! Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran tatilciler, dün dönüşe geçti. Yaklaşık 2 milyon turisti ağırlayan 'da dönüş trafiği kilitlendi! Yollarda araç kuyruğu tam 5 kilometreydi! İstanbullular ise tatillerine devam etti.



    Dün, Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk herkesi şoke etti. Ulaşımın bedava olmasını fırsat bilenler ise yine Adalar'a akın etti. Yaşanan kalabalığa sosyal medyadan "Bu ne rahatlık? Coronavirüs'ü daha atlatmadık" tepkisi geldi.



    14 GÜN EVDE KALIN
    Üyesi Prof. Dr. , bayram tatilinden dönenleri uyardı: 14 gün dikkatli olmalılar. Kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabilir. Eğer koku ve tat alma duyusunda kayıp, boğaz ve baş ağrısı, ateş, öksürük olursa gecikmeden sağlık kuruluşuna başvursunlar.



    ÇEŞME
    Vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi. Dün Çeşme'den yine aynı görüntü geldi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Yaşam Uzmanlardan dönüşe geçen tatilcilere jet uyarı: 14 gün izole olsunlar
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri