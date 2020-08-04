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    • Yaşam
    • 04.08.2020 Gazete
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    dinleyin! İşte mutlu evliliğin sırları...

    İlişki terapisti , Takvim Gazetesi'nde yer alan bugünkü yazısında mutlu evliliğin ilginç ve komik sırlarını açıkladı. İşte Perel'in o yazısı...

    Konuşun dinleyin
    Yüzlerce çift deneyimlerini anlatırken bile zorlanıyor. Aldatma, ihanet ve sonrası. Hiçbir çift görmedim ki, aldatmadan sonra mutlu olsun. Ancak arzu derinlere işler. İhanet derinlere işler. Ancak iyileştirilebilir. Kesinlikle. Aldatmalar bitmek üzere olan ilişkiler için ölümcüldür ancak diğerleri bizi yeni olasılıklara doğru sarsacaktır. Önemli olan aldatma öncesi bir krizi fırsata çevirmek ve bunu üretken bir deneyime dönüştürmeyi başarmaktır. Eşler daha mutlu olmak için kararlar alır, adımlar atar. Öncelikli olarak ilişkide sorunu çözmek gerekiyor. Eğer sorunu doğru teşhis ederseniz, çözümü de kendiliğinden gelir. Örneğin evliliklerde veya ilişkilerde birbirinize karşı eski sevecenliğinizi kaybettiğinizde bunu değiştirmek için çabalamalısınız. Burada kimin geri adım attığının, fedakarlık yaptığının aslında çok önemi yoktur. İlişkilerde kazanan yoktur, kaybeden vardır. Tartışmalarda haklı olmanız, ilişkinin sağlıklı yürüdüğünü de göstermez. Bir derece tartışmayı ben tüm seanslarda öneriyorum. Sonrası ise çok daha önemli. Ne yaparsanız yapın, karşınızdakini kırmamaya özen gösterin. Çünkü kırılan camlar gibidir kalbimiz. Mutlaka hasar bırakır. O hasarlar çoğaldıkça ilişki de yıpranır. Sevgi azalmaz, şekil değiştirir. O nedenle sevginin değerini asla unutmayın. Eşinizi, arkadaşınızı kaybettikten sonra değerini anlayanlardan olmayın. O nedenle ilişkileri güçlü tutmak için siz de güçlü adımlar atın. , dinleyin. Farkı göreceksiniz.

    ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ

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