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    • 04.08.2020 06:32
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    • 04.08.2020 06:32
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    | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 4 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu, Rize, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 4 Ağustos il il tahminleri...



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu'da batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Genellikle az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde Osmaniye ve K. Maraş'ın batısı ile bu sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    OSMANİYE °C, 34°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 27°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 28°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 27°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU
    Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 41°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 4 Ağustos 2020 hava nasıl olacak?
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