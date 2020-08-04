Kalpten müdahale

tıp fakültesi öğrencisi, 2015'te rahatsızlandı. Karaciğerdeki toplardamarının tıkandığı anlaşıldı. İyileşmesi için karaciğer nakli olması şarttı. Kısa sürede kadavradan karaciğer nakli olan Seçgin'e dünyada nadir uygulanan bir operasyon yapıldı. Karaciğer toplardamarı direkt kalbine dikilerek hastalığı atlattı. Dünyada 11, Türkiye'de ise 6'ncı kez uygulananKonak'ta yaşayan Zeynep Tekeliler (33), geçen hafta rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Kalbinde ritim bozukluğu olduğu anlaşıldı. Yoğun bakıma alındı. Kalbi bir gündeşok tedavisi uygulandı! Kasıktan uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyonu yöntemiyle tedavi edilen bir çocuk annesi Tekeliler, hastalığı atlattı. "Yoğun bakımda geçen süre beni korkuttu. Yakınlarım iyileşmemi mucize olarak görüyordu" dedi.