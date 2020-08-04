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    • Yaşam
    • 04.08.2020 Gazete
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    Kalpten müdahale

    İstanbul'da tıp fakültesi öğrencisi Elif Seçgin, 2015'te rahatsızlandı. Karaciğerdeki toplardamarının tıkandığı anlaşıldı. İyileşmesi için karaciğer nakli olması şarttı. Kısa sürede kadavradan karaciğer nakli olan Seçgin'e dünyada nadir uygulanan bir operasyon yapıldı. Karaciğer toplardamarı direkt kalbine dikilerek hastalığı atlattı.

    Kalpten müdahale
    İstanbul'da tıp fakültesi öğrencisi Elif Seçgin, 2015'te rahatsızlandı. Karaciğerdeki toplardamarının tıkandığı anlaşıldı. İyileşmesi için karaciğer nakli olması şarttı. Kısa sürede kadavradan karaciğer nakli olan Seçgin'e dünyada nadir uygulanan bir operasyon yapıldı. Karaciğer toplardamarı direkt kalbine dikilerek hastalığı atlattı. Dünyada 11, Türkiye'de ise 6'ncı kez uygulanan bu uygulama ile hayata sımsıkı sarıldı.



    127 KEZ ÖLÜP DİRİLDİ
    İzmir     Konak'ta yaşayan Zeynep Tekeliler (33), geçen hafta rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Kalbinde ritim bozukluğu olduğu anlaşıldı. Yoğun bakıma alındı. Kalbi bir günde 127 kez duran hastaya şok tedavisi uygulandı! Kasıktan uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyonu yöntemiyle tedavi edilen bir çocuk annesi Tekeliler, hastalığı atlattı. "Yoğun bakımda geçen süre beni korkuttu. Yakınlarım iyileşmemi mucize olarak görüyordu" dedi.
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