İstanbul'da silahlı kavga dehşeti! Sürüne sürüne kaçmaya çalıştılar





Olay, saat 00.15 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs sokakta daha önce husumetli olduğu kişi ile konuşmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, tabancayla önce husumetli olduğu kişiyi ardından da kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişiyi ateş açarak yaraladı. Daha sonra da hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Silahlı kavga ise güvenlik kameralarına yansıdı.