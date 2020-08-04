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    • 04.08.2020 12:45
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    • 04.08.2020 13:07
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    'da kız arkadaşını öldüren şahıs timsah gözyaşları dökmüştü! Dikkat çeken detay ortaya çıktı!

    ’da polislere sevgilisinin düştüğünü söyleyerek timsah gözyaşları döken 31 yaşındaki ’ın aynı gece ablası 'ı da alkollü halde otomobiliyle evine gitmek istediği için dövdüğü ortaya çıktı. Kardeşiyle birlikte tutuklanan Ümran Çınar'ın e karışıp karışmadığı araştırılıyor.

    Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta geçen pazar günü yaşanan olayda, , saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi 'in evde hareketsiz yattığını bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gökhan Çınar ise Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döktü. Şüphe üzerine gözaltına alınan Gökhan Çınar polise, "Alkollüydük, düştü" dedi.

    SORGUDA İTİRAF ETTİ
    Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gökhan Çınar, ifadesinde i itiraf ederek, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dedi. Olaydan bir gün önce de Şimşek'e şiddet uyguladığını kabul eden Gökhan Çınar, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    TUTUKLANAN ABLASINI DA DÖVMÜŞ
    Gökhan Çınar'ın olay gecesi aynı evde olan ablası 'ı da dövdüğü ortaya çıktı. Polis tarafından dün gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ablanın, kardeşi ve öldürülen Hatice Şimşek ile alkol aldığı, ardından da otomobiliyle eve gitmek istediği, bu nedenle çıkan kavgada katil zanlısı Gökhan Çınar tarafından dövüldüğü saptandı. Ertesi gün öğle saatlerinde evden ayrılan ablanın, Hatice Şimşek'in öldüğünün ortaya çıkması üzerine kardeşiyle telefonda konuştuğu tespit edildi. Abla Çınar'ın, cinayete karışıp, karışmadığı araştırılıyor.

    Haberler Yaşam Antalya'da kız arkadaşını öldüren şahıs timsah gözyaşları dökmüştü! Dikkat çeken detay ortaya çıktı!
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