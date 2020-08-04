tencereye alıp kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine zeytinyağı ve temizlenmiş soğan ilave edip rengi değişene kadar etle birlikte kavurun.Et yumuşayınca erikleri ekleyin ve 10 dakika daha pişirin. Ocağı kapatmadan hemen önce pekmez ve tuz ekleyip karıştırın. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.1 kg parça kuzu eti20 adet kuru siyah erik15 adet arpacık soğan1/2 su bardağı zeytinyağı5 yemek kaşığı pekmez2-3 su bardağı sıcak su