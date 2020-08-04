Gezi faciayla bitti. Korkunç kaza dün Hakkari'de meydana geldi. Bir grup memur, bayramı da fırsat bilerek Cilo Sat Buzul Gölleri bölgesini gezerek, piknik yapmak istedi. Mustafa Nasıroğlu'nun kullandığı çift kabinli araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Nasıroğlu'nun ağır yaralandığı kazada, ücretli öğretmenler Evim Yazgan ve Çimen Özçük, vergi dairesinde memur olarak çalışan Meryem Renda, Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Sema Varol ve Aysun Er ile nişanlısı Savaş Bayram yaşamını yitirdi.