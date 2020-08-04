Nasıroğlu'nun ağır yaralandığı kazada, ücretli öğretmenler Evim Yazgan ve Çimen Özçük, vergi dairesinde memur olarak çalışan Meryem Renda, Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Sema Varol ve Aysun Er ile nişanlısı Savaş Bayram yaşamını yitirdi.