Buzdolabı temizliği | Pratik bilgiler

Buzdolabınızda yemek artıklarından oluşan rahatsız edici bir koku varsa, bir çay tabağı içerisine bir paket vanilya koyun ve dolabının üst raflarından birine yerleştirin. Vanilya yerine kahve telvesi de olabilir.
ÇELİKLER KARARIRSA
Kararan çelik yüzeyler için (fırın yüzeyi, çaydanlık veya tencere gibi) ihtiyacınız olan temizlik maddesi sirke! Sıcak su ve sirke kullanarak bu yüzeyleri doğal bir şekilde temizleyebilir ve parlatabilirsiniz.
EVLER MİS GİBİ
Evinizin güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz.
ETİKETLERİ SÖKÜN
Bazı ürünlerdeki etiketleri sökmek çok kolay. Etiketlerin üzerine yağ sürüp yumuşak bir bez yardımıyla yavaşça silin. Bunu yaparken zorlanıyorsanız öncesinde etiketlere fön makinesi tutun.
ÇELİKLER KARARIRSA
Kararan çelik yüzeyler için (fırın yüzeyi, çaydanlık veya tencere gibi) ihtiyacınız olan temizlik maddesi sirke! Sıcak su ve sirke kullanarak bu yüzeyleri doğal bir şekilde temizleyebilir ve parlatabilirsiniz.
EVLER MİS GİBİ
Evinizin güzel kokması için yer silme suyuna birkaç damla parfüm damlatmanız yeterli olacaktır. Evinizin uzun süre mis gibi koktuğunu göreceksiniz.
ETİKETLERİ SÖKÜN
Bazı ürünlerdeki etiketleri sökmek çok kolay. Etiketlerin üzerine yağ sürüp yumuşak bir bez yardımıyla yavaşça silin. Bunu yaparken zorlanıyorsanız öncesinde etiketlere fön makinesi tutun.