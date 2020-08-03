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    • 03.08.2020 10:22
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    • 03.08.2020 10:37
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    Son dakika: 'deki tekne faciasında flaş gelişme: Arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı

    Son dakika haberine göre, 'in ilçesinde, içinde bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuk, kurbağa adamlar ve ekiplerince aranıyor.

    (AA) - İzmir'in ilçesinde, içinde bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuk, kurbağa adamlar ve ekiplerince aranıyor.

    Karşıyaka ilçesinden Foça'ya gelen ve açıldıkları teknenin açıklarında batması sonucu 4 kişinin öldüğü olayda kaybolan Sarp Göksoy'un (9) bulunması için arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmaları teknenin battığı yer ve çevresinde yürütüyor.

    Foça'da açıldıkları teknenin dün Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi ölmüş, kaybolan bir çocuk için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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