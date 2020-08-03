Muhtar Özgür Demir ise örümceğin çok zehirli bir tür olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl yine aynı yerde ve tarihte bu örümceğe rastladık. Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Yaylada yaşayan vatandaşların bu örümceğe karşı dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.