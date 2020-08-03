Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.08.2020 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2020 17:15
    ABONE OL

    'da facia! Acı haberi Adana valisi duyurdu

    Son dakika haberi... 'da su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi düştükleri kuyuda hayatlarını kaybetti. Acı haberi Adana Valisi Süleyman Elban duyururken, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

    Adana'da facia! Acı haberi vali duyurdu

    Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusu açmak isteyen baba ile ona yardım eden eşi, oğlu ve kardeşi hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, Bozcalar Mahallesi'nde, su kuyusu açmak için kazı yapan Haluk Karahan'a yardım etmek amacıyla oğlu Ömer Karahan, karısı Havva Karahan ve kardeşi Sefa Karahan geldi.

    Su kuyusundan 4 kişinin çıkamadığını gören çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Ekipler, hayatlarını kaybeden 4 kişiyi su kuyusundan çıkarmak için çalışma başlattı.

    Vali Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kuyusunda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." dedi.

    Aynı aileden 4 kişinin, suya ulaşmak isterken bölgedeki metan gazından etkilendiği şüphesi üzerinde duruluyor.
    Haberler Yaşam Adana'da facia! Acı haberi Adana valisi duyurdu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri