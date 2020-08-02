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    • 02.08.2020 20:56
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    Son dakika: - kara yolunda !

    Son dakika haberi... - kara yolunda meydana geldi. Yolun ulaşıma kapanması sonucu Tortum ilçesi yakınlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Heyelan yolu kapattı!

    Erzurum - Artvin kara yolunda heyelan meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da etkili olan sağanak yağış hayatı felce uğrattı. Tortum ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Artvin kara yolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

    Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken iş makinaları yolda temizlik yaptı. Yolda saatlerce bekleyen araç sahipleri sel sularının sürüklediği kaya parçalarını kendi imkanları ile yoldan temizlemeye çalıştı.

    Tortum ilçesi yakınlarında 3 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yolda kalan bir cenaze aracı ise açılan tek şeritli yoldan yoluna devam etti.
    Haberler Yaşam Son dakika: Erzurum - Artvin kara yolunda heyelan!
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