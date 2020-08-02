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    • 02.08.2020 20:41
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    'de takmayan bir grup genç kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçakladı!

    'in  ilçesinde, minibüse binen bir grup genç, takmadıkları için kendilerini uyaran sürücüyü bıçakla yaraladı. Jandarma ekipleri, olaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

    Maske tartışması kanlı bitti!

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde, minibüse binen bir grup genç, maske takmadıkları için kendilerini uyaran sürücüyü bıçakla yaraladı.

    Balıkesir'in Edremit ilçesi ile turistik Altınoluk Mahallesi hattında çalışan minibüse, iddiaya göre alkollü bir grup genç, maske takmadan bindi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü B.K. maske takmayan alkollü grubu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine grup ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmaya büyüyünce yaşanan arbedede gruptan bir kişi minibüs şoförü B.K.'yi başından bıçakladı.

    JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI
    Grup kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.K. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan sürücü taburcu edildi.
    Jandarma ekipleri, olaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
    Haberler Yaşam Balıkesir'de maske takmayan bir grup genç kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçakladı!
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