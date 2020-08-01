GEREKİRSE TÜRKİYE İÇİN ÖLÜRÜM

El-Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gerekirse ölürüm" dedi.