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    • 02.08.2020 00:52
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    • 02.08.2020 01:04
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    'deki ı söndürmek için elleriyle toprak taşıdı!

    'de çıkan ın söndürme faaliyetlerine katılan el-Hasan, elleriyle toprak taşıdı. İtfaiye erlerine yardım eden Hasan el-Hasan, "Bize her şeyi veren . Ben de gerekirse Türkiye için can vereceğim" ifadelerini kullandı.

    Yangını söndürmek için elleriyle toprak taşıdı!

    Suriye'nin Haseke bölgesinden Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki Hasan el-Hasan avuçlarına aldığı toprakları yangın bölgesine taşıdı.

    El-Hasan avucuyla taşıdığı toprakları alevlerin üstüne atarak yangını söndürmek için mücadele verdi.

    Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Menderes ilçesindeki bir bahçede çalışmaya başlayan El-Hasan, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek istediğini söyledi.

    GEREKİRSE TÜRKİYE İÇİN ÖLÜRÜM
    El-Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gerekirse ölürüm" dedi.
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