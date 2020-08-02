Gaziantep'te Büşra O., ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri 'Tik Tok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Hakkında, 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.
Genç kız, kötü bir niyetinin olmadığını ve sadece sosyal medyada dikkat çekmek için bilinçsizce davrandığını açıkladı. Gaziantep Valisi Davut Gül, "TCK.153 kapsamında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme'den suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir" dedi.