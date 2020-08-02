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    • Yaşam
    • 02.08.2020 Gazete
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    'te camiye ayakkabıyla girip çektiği TikTok videosu çeken Büşra O. hakkında yasal işlem başlatıldı!

    Büşra O. camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu ‘’ta paylaştı. Büyük tepki topladı. Hakkında yasal işlem başlatıldı... , "TCK.153 kapsamında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme'den suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir" dedi.

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    Gaziantep'te Büşra O., ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri 'Tik Tok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Hakkında, 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.

    Genç kız, kötü bir niyetinin olmadığını ve sadece sosyal medyada dikkat çekmek için bilinçsizce davrandığını açıkladı. Gaziantep Valisi Davut Gül, "TCK.153 kapsamında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme'den suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir" dedi.

    TikTok NEDİR?
    Kendini küresel bir video topluluğu olarak tanımlayan Tik- Tok ile kullanıcılar, kendi kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Videolara, eğlenceli etiketler ve çıkartmalar müzikler veya sesler eklenebiliyor.
    Haberler Yaşam Gaziantep'te camiye ayakkabıyla girip çektiği TikTok videosu çeken Büşra O. hakkında yasal işlem başlatıldı!
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