Etler nar gibi

Etin iyi kızarmasını mı istiyorsanız şanslısınız. Küçük bir dokunuş yeterli, Nar ekşisine su karıştırarak sos yapıp etin üzerine sürerseniz etleriniz nar gibi kızaracaktır.
ACI PATLICAN ARTIK TATLI
Bazen almış olduğunuz patlıcan acı çıkar. Bunun da çözümü var. Patlıcanı güzelce soyup acısının gitmesi için yarım saat kadar tuzlu suda bekletmeniz yeterli.
TUZU FAZLA ATTINIZ
Tuzu fazla oldu diye bir tencere çorbayı dökmeyin. Öncelikle çorbanın içine patates doğrayarak ya da yulaf ezmesi kullanarak tuzun yok olmasını sağlayabilirsiniz.
LEKELER KORKSUN
Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın. Kısa sürede bardaklarınızdaki leke çözülecek.
ACI PATLICAN ARTIK TATLI
Bazen almış olduğunuz patlıcan acı çıkar. Bunun da çözümü var. Patlıcanı güzelce soyup acısının gitmesi için yarım saat kadar tuzlu suda bekletmeniz yeterli.
TUZU FAZLA ATTINIZ
Tuzu fazla oldu diye bir tencere çorbayı dökmeyin. Öncelikle çorbanın içine patates doğrayarak ya da yulaf ezmesi kullanarak tuzun yok olmasını sağlayabilirsiniz.
LEKELER KORKSUN
Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın. Kısa sürede bardaklarınızdaki leke çözülecek.