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    • Yaşam
    • 02.08.2020 Gazete
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    gibi | Pratik bilgiler

    Etin iyi kızarmasını mı istiyorsanız şanslısınız. bir dokunuş yeterli, Nar ekşisine su karıştırarak sos yapıp etin üzerine sürerseniz etleriniz nar gibi kızaracaktır.

    Etler nar gibi
    Etin iyi kızarmasını mı istiyorsanız şanslısınız. bir dokunuş yeterli, Nar ekşisine su karıştırarak sos yapıp etin üzerine sürerseniz etleriniz nar gibi kızaracaktır.





    ACI PATLICAN ARTIK TATLI
    Bazen     almış olduğunuz patlıcan acı çıkar. Bunun da çözümü var. Patlıcanı güzelce soyup acısının gitmesi için yarım saat kadar tuzlu suda bekletmeniz yeterli.

    TUZU FAZLA ATTINIZ
    Tuzu     fazla oldu diye bir tencere çorbayı dökmeyin. Öncelikle çorbanın içine patates doğrayarak ya da yulaf ezmesi kullanarak tuzun yok olmasını sağlayabilirsiniz.

    LEKELER KORKSUN
    Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın. Kısa sürede bardaklarınızdaki leke çözülecek.
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